Ankaragücü maçı ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında beyanatlarda bulunan Beşiktaş başkanı açıklaması Ahmet Nur Çebi, detaylı açıklamalar yapıldı. Peki, 6 Eylül BJK Beşiktaş başkanı açıklaması! Ahmet Nur Çebi ne dedi?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankaragücü - Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Çebi, TFF'ye başvuru öncesinde PFDK'ya sevk edilmeleri gerektiğine dikkat çekerken, devamındaki süreçte savunma vereceklerini ifade etti. Ahmet Nur Çebi ne dedi? 6 Eylül BJK Beşiktaş başkanı açıklaması!

ANKARAGÜCÜ MAÇI VE SONRASI

"Maçı idare eden hakem, VAR'ın da baskısıyla kırmızı kart gösterdi. Bu komik ve düzmece bir olaydır. Seyirci, hoca ve hakemlerin kusurlarından camiaları sorumlu tutmayız. Camialara saygısızlık yapmayız. Gereken tepkileri de her zaman göstereceğiz. Üzüldüğüm taraflar şu; maalesef kanunlarımızın yetersizliği söz konusu. Sahaya girip herkesi huzursuz eden bir genç arkadaş, ertesi gün mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı. Ankaragücü camiasından kendisini bilmezler fotoğraflıyor. Suç işlemiş bir adamın önüne geçip poz veriyor. Kimse haddini bilmiyor. Ankaragücü başkanına nazik davranışı ve özür dilemesinden ötürü takdir ediyorum."

"TFF Başkanı müracaat etmediğimizi söylemiş. Önce PFDK'ya sevk edilmesi gerekiyor. Sonra da savunmayı vermemiz gerekiyor. Durum bundan ibarettir. Artık herkesin futbol terörüne hizmet etmemeyi kendileri için bir amaç edinmeleri gerekiyor. Aksi halde tribünlerdeki şaklabanlığı seyrederek Türk futboluna zarar vermeye devam edeceğiz arkadaşlar."