Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hayatı, yaşamı ve serveti detayları araştırılıyor. Ahmet Nur Çebi'nin yaşının ve servetinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Serveti ne kadar, kaç TL? Ahmet Nur Çebi nereli? İşte detaylar...

Ahmet Nur Çebi hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde basın toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çebi'nin açıklamalarının ardından hayatı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Ahmet Nur Çebi serveti ve ne kadar olduğu araştırılmaktadır. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında? Serveti ne kadar, kaç TL? Ahmet Nur Çebi nereli? Detaylar haberimizde...

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

İlk orta ve lise öğrenimini Karabük'te Ted Karabük Koleji'nde tamamladı. 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütmektedir.