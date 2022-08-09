İş insanı Ahmet Nur Çebi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş Başkanı ve 11. Kulüpler Birliği Başkanı olan Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli ve kimdir soruları merak ediliyor. Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi eğitimini,Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden tamamlamıştır. Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi biyografisi!

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

Bu arada armatörülük ile ilgili büyük bir yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi , 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi.Elgiz Nur (1988) , Mina nur (1993) , Yaşar Kaptan (1995) , adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi , 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığında taraftarı olduğu Beşiktaş Jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.