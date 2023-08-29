Ahmet Nur Çebi'nin istifa edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çebi'nin istifa ettiği yönündeki söylentiler son dakika haberler arasında yer alıyor. Peki, Ahmet Nur Çebi istifa etti mi? SON DAKİKA! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi istifa edecek mi? İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında istifa iddialarına yanıt verdi. Ahmet Nur Çebi, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Çebi, istifa edecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Ahmet Nur Çebi'nin istifa edip etmediği araştırılmaktadır. Peki, Ahmet Nur Çebi istifa etti mi? Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi istifa edecek mi? Detaylar haberimizde...

AHMET NUR ÇEBİ İSTİFA ETTİ Mİ?

Tribünlerin istifaya çağırdığı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında görevinin başında olduğunu ifade etti. Çebi yaptığı açıklamada, "onuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok." dedi.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ İSTİFA EDECEK Mİ?

Çebi yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım." ifadelerini kullandı.

"AİLEMLE SON 1 AYDA 10 KEZ GÖRÜŞMEDİM"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak." dedi.

"ART NİYETLİ İNSANLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

En zor dönemde takımın başına geldiğini belirten Çebi, "Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar." şeklinde konuştu.