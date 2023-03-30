Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Necdet Sezer hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Necdet Sezer'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Necdet Sezer kimdir? Ahmet Necdet Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Necdet Sezer hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Necdet Sezer hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Necdet Sezer'in hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Necdet Sezer kimdir? Ahmet Necdet Sezer kaç yaşında, nereli? Ahmet Necdet Sezer hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET NECDET SEZER KİMDİR?

1941'de Afyon'da doğdu. 1958 yılında Afyon Lisesi'ni, 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Ankara'da hâkim adayı olarak göreve başladı. Askerliğini Kara Harp Okulu'nda yedek subay olarak yaptı. Sezer, sırasıyla Dicle ve Yerköy Hâkimlikleri ile Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulundu. Medeni Hukuk alanında 1977-1978'de Ankara Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.

1983'te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi iken Yargıtay Genel Kurulu'nca belirlenen üç aday arasından cumhurbaşkanı tarafından 1988'de Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine atandı. Sezer, Anayasa Mahkemesi Kurulu'nca da 6 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi.

5 Mayıs 2000'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin onuncu cumhurbaşkanı olarak seçildi. 16 Mayıs 2000'de başladığı görevini 28 Ağustos 2007 tarihinde tamamladı.

1964 yılında Semra Hanım'la evlenen Ahmet Necdet Sezer üç çocuk babasıdır.