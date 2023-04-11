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Ahmet Murat Özbilge kimdir? Ahmet Murat Özbilge kaç yaşında, nereli? Ahmet Murat Özbilge neden öldü?

Ahmet Murat Özbilge kimdir? Ahmet Murat Özbilge kaç yaşında, nereli? Ahmet Murat Özbilge neden öldü?

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DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Özbilge'nin alışveriş merkezinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Vatandaşlar ise acı haberin ardından Ahmet Murat Özbilge'nin hayatını araştırıyor. Ahmet Murat Özbilge kimdir? Ahmet Murat Özbilge kaç yaşında, nereli? Ahmet Murat Özbilge neden öldü?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, alışveriş merkezinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiDSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, alışveriş merkezinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Hayatını kaybeden isim hakkında merak edilenler oldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Murat Özbilge merak ediliyor. Peki, Ahmet Murat Özbilge kimdir? Ahmet Murat Özbilge kaç yaşında, nereli? Ahmet Murat Özbilge neden öldü?

AHMET MURAT ÖZBİLGE KİMDİR?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge ailesi ile birlikte gittiği İstanbul'da hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Özbilge'nin alışveriş merkezinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı

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