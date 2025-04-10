Ahmet Minguzzi'nin mezarına kim zarar verdi sorusu, özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabir, duruşmadan önce tahrip edildi. Mezarın etrafındaki çitler kırıldı, mezar taşına zarar verildi. Peki, Ahmet Minguzzi'nin mezarına kim zarar verdi? İşte detaylar...

AHMET MINGUZZI'NIN MEZARINA KİM ZARAR VERDİ?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı dün gece saatlerinde tahrip edildi. Etrafına çekilen çitler kırıldı. Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşm mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor.