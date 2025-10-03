Ahmet Minguzzi'nin katilleri engelli raporu mu aldı? İletişim Başkanlığından açıklama!

İstanbul Kadıköy'de Salı Pazarı'nda yaşanan bıçaklı saldırı, kısa sürede ülke gündeminin merkezine oturdu. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği bu trajik olay, hem hukuki süreçleri hem de sosyal medyada yayılan iddialarıyla dikkat çekiyor. Peki, Ahmet Minguzzi olayı nedir? Ahmet Minguzzi'nin katilleri engelli raporu mu aldı? Ahmet Minguzzi davasına dair tüm detaylar haberimizde...

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda gerçekleşti. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için pazara gitmişti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Mattia bir grup bisikletli çocukla tartıştı. Tartışmanın ardından grup dağılsa da Mattia pazarda alışveriş yaparken, B.B. adlı zanlı tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Olay sırasında yanında bulunan U.B. adlı şüpheli ise yerde yatan Mattia'yı tekmeledi. Hastanede 15 gün süren tedavinin ardından Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti. 15 yaşındaki zanlılar B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18-24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

AHMET MİNGUZZİ'NİN KATİLLERİ ENGELLİ RAPORU MU ALDI?

Geçtiğimiz gün görülen 5. duruşmada, sanıkların engelli raporu aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ancak, İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı. Açıklamada, sosyal medyada yayılan "katillere engelli raporu verildi" haberlerinin dezenformasyon olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanıkların "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" tespit edilmiş ve failin cezalandırılmasına engel teşkil edecek bir eksiklik olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca, sanık avukatları tarafından sunulan belgenin "kaynaştırma raporu" niteliğinde olduğu, engellilik raporu olmadığı belirtilmiştir.

Mahkeme, duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 21 Ekim'e erteledi.

AHMET MİNGUZZİ DAVASI NE OLDU?

Dava süreci oldukça hassas ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir aşamada ilerliyor. 5. duruşmada dört çocuk sanık ilk defa birlikte hakim karşısına çıktı. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesi, kamuoyunda adaletin sağlanması yönünde bir güven oluşturdu.

Dava, 21 Ekim'de yapılacak bir sonraki duruşmayla devam edecek. Bu duruşmada mahkemenin, sanıkların olası cezai sorumluluğunu ve eylemlerinin boyutunu değerlendirmesi bekleniyor. Kamuoyunun ve özellikle Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin gözü bu duruşmada olacak.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ NASIL ÖLDÜ?

Mattia Ahmet Minguzzi, Salı Pazarı'nda tartıştığı grup tarafından beş bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Minguzzi, 15 gün süren yoğun bakım sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayın ardından açılan soruşturmada B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Olayın vahameti, genç yaşta bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve suçluların çocuk olması nedeniyle toplumda geniş yankı buldu. Ayrıca, sosyal medyada yayılan ve sanıkların engelli raporu aldığı yönündeki iddialar, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon tartışmalarını da beraberinde getirdi.