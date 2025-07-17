Olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan iki şüpheli sanık hakkında açılan davada yargı süreci sürerken, kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor: "Ahmet Minguzzi davasında ne oldu?" Ahmet Minguzzi davasında ne oldu sorusu, özellikle İtalyan asıllı şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından Türkiye ve İtalya kamuoyunun ortak gündemi haline geldi. Peki, Ahmet Minguzzi davasında ne oldu? İşte detaylar...

AHMET MINGUZZI DAVASINDA NE OLDU?

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisine ve ailesine yönelik tehdit mesajları aldığını söyleyerek, "Bana, eşime, üç çocuğuma bir şey olursa bunun sorumlusu kim olacak? Bunun hesabını kim verecek?" dedi.

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi'nin öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı dava 2 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma öncesinde Anadolu Adliyesi'nin önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "1 Mayıs tarihinde ortaya çıkan yeni kamera kayıt ve görüntüleriyle birlikte biz başsavcılık makamına şikayetçi olmuştuk. 7 Mayıs tarihinde failler gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın faillinin 14 yaşındaki A.Ö ve 17 yaşındaki M.A.D. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dijital verilerine, bilgisayarlarına el konuldu. Bunlar üzerinde inceleme yapılmasını talep etti" dedi.

SANIK SAYISI 4'E YÜKSELDİ

"Kamera kayıtlarında Ahmet Minguzzi'nin arkadaşlarıyla olay yerine gitmesi, parka gitmesine dair hiçbir görüntü yok" diyen Epözemir, "TÜBİTAK yalnızca 4 saniyeyi kurtarabilmiş. Gelen yazı cevabında 30 günlük süre geçtiği için görüntülerin silindiği söyleniyordu. Bu adli tıp raporu, dijital verilere ilişkin rapor ve pazar yerindeki bilirkişi incelemesi raporu geldikten sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2 fail hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçuna yardım etmeden kamu davası açıldı. Bu iddianame birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkeme birleştirme kararı verecek ve bu dosyada yargılanan sanık sayısı 4'e yükselecek" ifadelerini kullandı. Reddi hakim talepleri doğrultusunda mahkeme başkanının dosyadan çekildiğini belirten Epözdemir, "Bugün duruşmada 7 tanık dinlenecek. 7 tanıktan bir tanesi mahkemeye mazeret vererek iştirak edemeyeceğini söyledi. Bu tanıklar bıçağın atıldığı yerin tezgah sahibi, bıçağın alındığı yerin tezgah sahibi" dedi.

''ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYORUZ''

Kendisine gönderilen tehdit mesajlarını okuyan avukat Epözdemir, "Ölümle tehdit ediliyoruz. Eşim ölümle tehdit ediliyor. Aile huzurumuz bozuluyor. Faillerden biri tespit ediliyor. Başsavcılık gerekeni yapıp sevk ediyor tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği her ne hikmetse serbest bırakıyor. Çünkü avukatın değeri, önemi yok Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de hak arama mücadelesi veren avukatın güvencesi yok. Bunlar bizi korkutamaz. Biz sonuna kadar bu canilerin, bu faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. Bu caniler emsal mahiyette cezalandırılacaklar. Adalet tecelli edecek. Maddi gerçek ortaya çıkacak. Kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu.

YASEMİN MINGUZZI KİMDİR?

Yasemin Akıncılar Minguzzi, Türk çellist ve şarkıcıdır. İstanbul'da yaşamaktadır ve müzik kariyerine burada devam etmektedir. Eğitimini İtalya'da Accademia "Walter Stauffer" Cremona'da tamamlamış olup, Milano'daki Conservatorio "Giuseppe Verdi"de çalışmıştır. Profesyonel kariyerinde çeşitli orkestralarda çellist olarak görev almış ve birçok konser vermiştir.

Yasemin Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile evlidir ve çiftin 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olay, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden olmuştur.

Oğlunun vefatının ardından Yasemin Minguzzi, adalet arayışını sürdürmekte ve sosyal medya üzerinden destek mesajları almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi ailesiyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletmiş ve adalet sürecinin yakından takip edileceğini belirtmiştir.

MATTIA AHMET MINGUZZI KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşında, Türk ve İtalyan kökenli bir gençti. Babası ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, annesi ise Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'dir. İstanbul'da yaşayan Mattia, Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıf öğrencisiydi ve kaykay sporuna büyük ilgi duyuyordu.

24 Ocak 2025 tarihinde, Kadıköy'deki bir bit pazarında arkadaşlarıyla alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B. ile yaşadığı tartışma sonucunda B.B. tarafından beş kez bıçaklandı ve yere düştükten sonra U.B. tarafından tekmelendi. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırıldı ancak 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, Türkiye'de gençlik şiddeti ve çocuk suçluluğu konularında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Mattia'nın ailesi, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Olayın ardından, çeşitli spor kulüpleri ve sanatçılar Mattia'yı anmak ve adalet çağrısında bulunmak için etkinlikler düzenledi.