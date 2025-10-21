Ahmet Minguzzi cinayeti davasında kim ne kadar ceza aldı? SON DAKİKA!

İstanbul Kadıköy'de yaşanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan trajik olayın yargı süreci sonunda tamamlandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği Ahmet Minguzzi davasında karar açıklandı. Peki, Ahmet Minguzzi davasında ne karar verildi? Mattia Ahmet Minguzzi katillerine ne kadar ceza verildi? Detaylar...

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA NE KARAR VERİLDİ?

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybettiği davada nihai karar bugün verildi. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürecinde yaşanan gelişmeler, Türkiye'de çocuk hakları ve adalet sistemi açısından önemli bir dönemeç oluşturdu. İşte Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı mı sorusunun yanıtı ve davanın kritik ayrıntıları.

Duruşma, sabah saat 10.30'da başladı. Dört sanığın SEGBİS yoluyla katıldığı duruşmada, aile fertleri ve avukatları salonda yer aldı. Ayrıca, duruşma öncesinde aile avukatı Ersan Barkın vatandaşlarla sohbet ederek adalet talebinin önemini vurguladı.

Mahkeme salonunun dışında ise aile destekçileri "Emsal karar istiyoruz" sloganlarıyla duyarlılık gösterdi.

Sanıklardan A.Ö.'nün avukatı, müvekkilinin olay anında Ahmet'in yanında olmasının bir "talihsizlik" olduğunu savundu. Bu ifadeler duruşma salonunda büyük tepki çekti ve sanık avukatının yer değişimi sırasında aniden yere düşmesi dikkat çekti. Mahkeme heyeti bu savunmaları dikkate aldı ve son kararını verdi.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SANIKLARA NE KADAR CEZA VERİLDİ?

DAVANIN SEYRİ VE MAHKEME SÜRECİ

Olay, 24 Ocak günü Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana geldi. 14 yaşındaki Mattia, alışveriş sırasında uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralandı. Hastanede 14 gün boyunca yoğun tedavi gören genç, ne yazık ki beyin ölümü gerçekleşmesiyle hayatını kaybetti. Bu acı olay sonrası başlatılan soruşturma ve dava süreci, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütüldü.

Duruşmaya tutuklu dört sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, salonda Mattia'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu. Aileye destek için gelen vatandaşlar ise duruşma salonu dışında "Emsal karar istiyoruz" sloganlarıyla dikkat çekti.

SANIKLARA VERİLEN CEZA VE MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan duruşmalar ve sunulan deliller ışığında kararını açıkladı. Buna göre:

Dört sanıktan iki kişi, tutuklu olmalarına rağmen tahliye edilerek beraat etti.

Kalan iki sanığa ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan en üst sınırdan, yani 24 yıl hapis cezası verildi.