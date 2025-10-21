Ahmet Minguzzi davası ne oldu? SON DAKİKA! Ahmet Minguzzi davasında son durum ne?

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada sona gelindi. 21 Ekim'de görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Peki, Ahmet Minguzzi davası ne oldu? Ahmet Minguzzi davasında son durum ne? Ahmet Minguzzi olayı nedir, neden öldürüldü, kim öldürdü? Tüm detaylar haberimizde!

AHMET MİNGUZZİ DAVASI NE OLDU?

23 Nisan 2010 doğumlu Türk-İtalyan genç Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda iki yaşıtı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Minguzzi, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan B.B. ve U.B. isimli iki çocuk tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede, olayın planlı bir şekilde geliştiğini vurguladı. Bu süreçte kamuoyu tepkisi çığ gibi büyüdü; sosyal medyada #AhmetMinguzzi etiketiyle adalet çağrıları yapıldı.

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SON DURUM NE?

Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra, 2025 yılı boyunca görülen duruşmalarda önemli gelişmeler yaşandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, olayın detaylarını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Savcılık, son duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunarak B.B. ve U.B. için "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 24 yıl hapis cezası istedi. Yardım eden M.A.D. ve A.Ö. isimli diğer iki çocuk içinse "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 ila 20 yıl arasında ceza talep edildi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, nihai kararın açıklanacağı duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Olay, 24 Ocak sabahı Kadıköy Salı Pazarı'nda meydana geldi. İddianameye göre B.B., pazarda karşılaştığı Mattia Ahmet Minguzzi ile yaşadığı tartışma sonrası önce onu itti, ardından tekrar karşılaştıklarında yumruk attı. Bu sırada pazardaki bir tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.

Saldırı bununla da sınırlı kalmadı. Bıçaklanan Mattia yere düştüğünde, U.B. de saldırıya katılarak yerde yatan çocuğu tekmeledi. Olayın ardından çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan genç, 17 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak kurtarılamadı.

Olay yerinde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde sanıklardan birinin tezgahtan bıçak aldığı ve hızla Minguzzi'nin peşinden koştuğu görülüyor. Bu durum, saldırının spontane değil, kasıtlı olduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

AHMET MİNGUZZİ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğluydu. İstanbul'da büyüyen, kültürler arası bir kimliğe sahip olan genç, Beyoğlu'ndaki bir özel İtalyan lisesinde eğitim görüyordu. Aynı zamanda lisanslı bir kaykay sporcusuydu.

Olay günü arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy'e giden Minguzzi, pazar alanında henüz nedeni netleşmemiş bir tartışma sonrası saldırıya uğradı. İddianamede saldırının ani bir öfke patlaması olmadığı, sanıkların birlikte hareket ettiği ve suçun organize biçimde işlendiği bilgisi yer aldı.

Saldırı sonrası yaşananlar yalnızca bir cinayet değil, aynı zamanda toplumun gençler arasında artan şiddet olaylarına karşı duyduğu kaygıyı da gündeme taşıdı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR: PLANLI VE ORTAK HAREKET

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede B.B. ve U.B.'nin birlikte hareket ettikleri, saldırıyı gerçekleştirmeden önce pazarda keşif yaptıkları ve bıçağın bir tezgahtan alınarak kullanıldığı bilgilerine yer verildi.

Savcılık mütalaasında, "Sanıkların fiilleri, çocuğa karşı kasten öldürme suçunun tüm unsurlarını taşımaktadır" ifadesi kullanıldı. Olay anı görüntüleri ve tanık ifadeleri dosyaya delil olarak eklendi.

Ek olarak, olaya yardım ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında da "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları istendi. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle ceza yasalarında indirime gidilmesi gündemde olsa da kamuoyu bu konuda net: "Gerçek adalet sağlanmalı."

MÜTALAA VERİLDİ: KARAR BEKLENİYOR

2025 yılı boyunca devam eden dava sürecinde son aşamaya gelindi. Savcılık, 17 Temmuz 2025'te görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada B.B. ve U.B. için 24'er yıl, M.A.D. ve A.Ö. için ise 15 ila 20 yıl arası hapis cezası istendi. Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

21 Ekim 2025 tarihinde yapılacak duruşmada mahkemenin kararını açıklaması ve yargı sürecinin sona ermesi bekleniyor. Davanın seyri ve çıkacak karar, çocuk suçluluğu, cezai sorumluluk ve toplumsal şiddetle mücadele konusunda önemli bir emsal teşkil edecek.