Ahmet Metin Genç kaç habere konu oldu? Ahmet Metin Genç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,706 haber kaynağında 3,746,039 adet haber yapılan Ahmet Metin Genç, toplamda 4,542,540,362 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ahmet Metin Genç kimdir? İşte, Ahmet Metin Genç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ahmet Metin Genç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ahmet Metin Genç hakkında 9,706 haber kaynağında 3,746,039 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,542,540,362 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ahmet Metin Genç hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

Ahmet Metin Genç, 1972 Yılında Maçka Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Genç.1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı.1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulunan Genç, 2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi.

Ahmet Metin Genç, 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde İl Başkanlığına seçildi ve 2007 Genel Seçimlerinde 7.sıra milletvekili adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Genç, Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.