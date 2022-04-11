Ahmet Melih Yılmaz... 'ARTIK MEMELERİM VAR!'

Çukur dizisinde rol alan ve Timsah karakterini oynayan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladıktan sonra "Değişim için ilk ameliyatımı oldum" şeklinde açıklama yaptı.

Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Estetik ameliyatı olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, "Birkaç estetik oldum.

Burnumu yaptırdım ve göğüs ameliyatı oldum. Değişim işin ilk ameliyatım.

Artık memleketim olan Ankara'ya taşındım. İki aydır Ankara'da yaşıyorum." diye konuştu.

Muhabirlere açıklama yapan Ahmet Melih Yılmaz, "İki günlüğüne ameliyat için geldim.

Artık memelerim var. Çalışıp kazandığımı ameliyatlara harcıyorum." derken "Eğer zengin kocam olsaydı milletin gözüne sokar gösterirdim ama öyle bir kocam olmadığı için. Olur inşallah." diye devam etti.

"İSMİMİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

Cinsel kimliğini değiştiren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, ismini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Yılmaz "İsmimi değiştirmeyeceğim. Bu isim yapmak için 32 yılım geçti. Adım Melih olacak deli olacak" dedi.

İLK DEFA KADIN ROLÜNDE OYNADIM

Çukur'un tekrar çekilmesi durumunda dizide yer almak istemediğini belirten Ahmet Melih Yılmaz, "Ermenistan'da çekilen bir filmde ilk kez kadın rolünü oynadım" dedi.

Magazinkolik.com / Gündem