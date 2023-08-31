Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Kuyaş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Kuyaş'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Kuyaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Kuyaş hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Kuyaş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Kuyaş'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Kuyaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Kuyaş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET KUYAŞ KİMDİR?

Ahmet Kuyaş (17 Mart 1952, İstanbul), Türk akademisyen. 1952 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Kuyaş, Saint-Joseph Lisesi'nde okudu. Haute-Bretagne Üniversitesi'nden tarih lisansı ve McGill Üniversitesi'nden tarih doktorası alan Kuyaş, Princeton Üniversitesi'nde okutmanlık ve Mount Holyoke College'da öğretim üyeliği yaptı. 1996 yılında katıldığı Galatasaray Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi Bölümü'nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde de daimi olarak ders vermektedir.

Kuyaş, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet tarihi ile ilgili dersler vermektedir. Tarihi Düşünmek adıyla günümüzün siyasal çekişmelerinin belirleniminden uzak bir tarih yazımı, bize ihtiyaç duyduğumuz toplumsal-tarihsel bakışı kazandırabilecek biricik araç olması nedeniyle büyük önem taşıyan kitabında, öne çıkardığı sorulara basmakalıp cevaplar verme kolaycılığına düşmeyen, yakın geçmişimize dair ilgi çekici bir tarih kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Niyazi Berkes'in Türkiye'de Çağdaşlaşma adlı kitabını derleyerek Türk tarih yazınına kazandırmıştır. Bunun dışında, François Puret'in Devrim'in Yorumu adlı Fransız Devrimi'ne üç farklı yaklaşım biçimini anlattığı kitabını Türkçeye çevirmiştir.