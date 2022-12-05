Ahmet Kürşat Öçalan kimdir? Ahmet Kürşat Öçalan kaç yaşında, nereli? Ahmet Kürşat Öçalan oynadığı film ve diziler ne?
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Oyuncu Ahmet Kürşat Öçalan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ahmet Kürşat Öçalan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ahmet Kürşat Öçalan kimdir? Ahmet Kürşat Öçalan kaç yaşında, nereli? Ahmet Kürşat Öçalan oynadığı film ve diziler ne? İşte detaylar...
Ahmet Kürşat Öçalan,28 Eylül 1986 dünyaya gelmiştir. Gibi dizisiyle adından söz ettiren Ahmet Kürşat Öçalankimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ahmet Kürşat Öçalan kimdir? Ahmet Kürşat Öçalan kaç yaşında, nereli? Ahmet Kürşat Öçalan oynadığı film ve diziler ne? Detaylar haberimizdedir…
AHMET KÜRŞAT ÖÇALAN KİMDİR?
Ahmet Kürşat Öçalan, 28 Eylül 1986 dünyaya gelmiştir. Ahmet Kürşat Öçalan, Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Öçalan, birçok film ve dizide rol almıştır. Şimdilerde Gibi dizisindeki Ersoy karakteriyle adından söz ettirmektedir.
AHMET KÜRŞAT ÖÇALAN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER NELER?
- Kanıt
- Behzat Ç
- Tutar Mı Tutar
- Donadona (aynı zamanda yazar)
- Son Şnitzel
- Rise of Empires: Ottoman
- Gibi