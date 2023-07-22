Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından Çağla Gizem Şahin ile evlendi. Düğün Bodrum Cennet Koyu'nda gerçekleşti ve çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Peki, Ahmet Kural ve Murat Cemcir küs mü? Murat Cemcir Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadı?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir küs mü? Sorusu, düğüne dair en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Nikah şahitleri arasında Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin yer aldı. Düğüne Özge Gürel-Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan-Bedri Güntay da katıldı. Peki, Ahmet Kural ve Murat Cemcir küs mü? Murat Cemcir Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadı?

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR KÜS MÜ?

Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin'le evlendi. Murat Cemcir Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadığı konusunda bir açıklama gerçekleştirilmedi. Daha öncesinde küs oldukları iddiaları ileri sürülmüş fakat Murat Cemcir iddiaları yalanlamıştı. Bodrum Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler, Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay da vardı.