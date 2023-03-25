4 yıldır aşk yaşayan ve düğün hazırlıkları yapan Ahmet Kural ve Gizem Çelik ayrıldı mı? Birçok kişi tarafından gündeme gelen haberler doğrultusunda internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Ahmet Kural ve Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural ve Gizem Çelik neden ayrıldı, ayrılma sebebi ne?

Ahmet Kural ve Gizem Çelik ayrıldı mı? Sayısız filmde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Kural, 4 yıldır avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını yayınlayan ve evlilik kararı alan çift hakkında birçok detay merak edilmekte. Peki, Ahmet Kural ve Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural ve Gizem Çelik neden ayrıldı, ayrılma sebebi ne?

AHMET KURAL VE GİZEM ÇELİK AYRILDI MI?

Instagram hesabından sevgilisiyle ortak yaptıkları bir açıklamayı yayınlayan Kural,"Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.