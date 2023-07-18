4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin'le mutlu bir beraberliği olan Kural, bugün evlendi. Peki, Ahmet Kural kiminle evlendi? Ahmet Kural eşi Çağla Gizem Çelik kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu'nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturdu.

AHMET KURAL KİMİNLE EVLENDİ?

Çağla Gizem Çelik ile devam eden birlikteliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Ahmet Kural, evlendi. Cennet Koyu'nda yer alan bir otelde avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturdu.

ÇAĞLA GİZEM ÇELİK KİMDİR

1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Çağla Gizem Şahin'in mesleği avukat olarak biliniyor. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile ilişki yaşıyor.