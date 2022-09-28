Ahmet Kural'ın sosyal medya hesabından sevgilisi ile paylaşım yapmasının ardından özel hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Ahmet Kural'ın sevgilisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kural'ın paylaşımı sonrasında sevgilisinin hayatı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Ahmet Kural'ın sevgilisinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Ahmet Kural'ın sevgilisi kim? Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir? Detaylar haberimizde...

AHMET KURAL'IN SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından beri Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaktadır.

AHMET KURAL'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Çağla Gizem Şahin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 32 yaşındaki Şahin avukattır. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaktadır. Çağla Gizem Şahin, @caglagizemmm kulanıcı adıyla 12,7 bin takipçisi bulunmaktadır.