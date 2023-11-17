4 ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin merak ediliyor. Peki, Ahmet Kural'ın eşi kim? Oyuncu Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir, kaç yaşında?

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da nikah masasına oturdu. Gündemde ise Ahmet Kural'ın eşi kim? Oyuncu Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin kimdir, kaç yaşında? soruları yer aldı.

AHMET KURAL'IN EŞİ KİM?

Instagram hesabından birlikte çektirdikleri eğlenceli pozları paylaşan çift, "Çok heyecanlıyız" diyerek hamilelik müjdesi verdi. Çiftin paylaşımına Mihre Mutlu, Özge Can Gürel, Ecem Erkek, Behzat Uygur, Cengiz Bozkurt ve Burak Satıbol gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giymişti.

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Çağla Gizem Şahin 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 33 yaşındaki Şahin avukattır. 2019 yılından beri oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaktadır.

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Çağla Gizem Şahin 33 yaşındadır.

ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN INSTAGRAM HESABI!

Çağla Gizem Şahin, @caglagizemmm kullanıcı adıyla sosyal medyada yer alıyor.