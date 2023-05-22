Oyuncu Ahmet Kural, mart ayında evlilik hazırlığı yaptığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti. İkilinin sevenleri ise arama motorlarında Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı mı? Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik sevgili mi? sorularına yanıt arıyor.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı mı? sorusu merak ediliyor. 2 ay önce yazılı bir açıklama yaparak evlilik hazırlığındaki 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkisini bitirdiğini duyuran Ahmet Kural'ın özel hayatı gündemde yerini aldı. Sevilen oyuncu Ahmet Kural hakkında merak edilenler Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik barıştı mı? Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik sevgili mi? soruları ile aratıldı.

AHMET KURAL İLE ÇAĞLA GİZEM ÇELİK BARIŞTI MI?

2 ay önce yazılı bir açıklama yaparak evlilik hazırlığındaki 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilişkisini bitirdiğini duyuran Ahmet Kural, ayrılığa dayanamadı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Kural, barıştıklarını ilan etti. İlişkilerine bir şans daha veren çift, barıştı. Instagram hesabından sevgilisiyle teknede çektiği bir fotoğrafı paylaşan Ahmet Kural, kalp emojisi koyarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiklerinin müjdesini verdi. Marmaris'te tatil yapan çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, mart ayında Instagram hesaplarından yaptığı ortak açıklamada ayrıldıklarını duyurarak şunları söylemişlerdi: "Herkese merhaba, Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Büyük felaket sonrasında ana gündemimiz yaralarımızı birlikte sarmak olmalı. Bundan daha önemli gündemimiz olamaz. Ülkemizin bu yoğun ve hassas gündemini gereksiz yere meşgul etmemek adına ortak bir açıklama yapma kararı verdik. 4 yıldır sevgiyle süren ilişkimizi dostça ve saygıyla bitirmem kararı aldık. Ortak aldığımız bu karara ve sonrasındaki sürece herkesin saygıyla, hassasiyetle yaklaşacağına ve anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."