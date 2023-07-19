Oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi mi gündeme geliyor. Ahmet Kural evlendi mi? Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Ahmet Kural evlendi mi ve Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir merak ediliyor. Peki, Ahmet Kural evlendi mi? Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir?

Ahmet Kural evlendi mi ve Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir merak ediliyor. Başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Ahmet Kural 4 yıldır avukat Çağla Gizem Şahin ile birliktelik yaşıyordu. Ahmet Kural evlendi mi? Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Ahmet Kural evlendi mi? Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AHMET KURAL EVLENDİ Mİ?

İlişkilerine ikinci bir şans veren çift, dün akşam Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir otelde evlendi. Bodrum, Cennet Koyu'nda düzenlenen düğüne aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Davetliler arasında Özge Gürel, Serkan Çayoğlu, Bedri Güntay ve Pelin Karahan gibi isimler vardı. Gecede çiftin şahitliğini ise Devrim Yakut ve Alp Güler Berat Bumin yaptı.

AHMET KURAL'IN EŞİ ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN KİMDİR?

Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Çağla Gizem Şahin, önce straplez uzun çiçek detaylı bir gelinlik giydi. Şahin daha sonra da püskül detaylı mini bir gelinlik tercih etti. Saç ve makyajda doğallığı tercih eden ünlü isim şıklığıyla göz kamaştırdı. Ahmet Kural ise düğününde beyaz bir damatlık giydi.