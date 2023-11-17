4 ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin hakkında gündeme gelen iddiaların ardından Ahmet Kural baba mı oluyor? Sorusu araştırılmakta. Peki, Ahmet Kural baba mı oluyor? Ahmet Kural'ın çocuğu mu olacak?

Ahmet Kural baba mı oluyor? Ahmet Kural'ın çocuğu mu olacak?

Birçok projede rol alan başarılı oyuncu 4 yıldır aşk yaşadığı avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da Bodrum'da nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini göz önünde yaşayan ikilinin magazin gündeminde yer almakta olan haberlerin ardından Ahmet Kural baba mı oluyor? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Ahmet Kural baba mı oluyor? Ahmet Kural'ın çocuğu mu olacak?

AHMET KURAL BABA MI OLUYOR?

4 ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin'den bebek müjdesi geldi. Instagram hesabından birlikte çektirdikleri eğlenceli pozları paylaşan çift, "Çok heyecanlıyız" diyerek hamilelik müjdesi verdi. Çiftin paylaşımına Mihre Mutlu, Özge Can Gürel, Ecem Erkek, Behzat Uygur, Cengiz Bozkurt ve Burak Satıbol gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı. Çağla Gizem Şahin Vakko marka bir gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giymişti.