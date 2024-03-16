Ahmet Kılıçparlar kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Karkamış Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıçparlar kaç yaşında, nereli?
Ahmet Kılıçparlar kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıçparlar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Karkamış Belediye Başkan adayı olan Ahmet Kılıçparlar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Kılıçparlar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Kılıçparlar kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Karkamış Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıçparlar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET KILIÇPARLAR KİMDİR?
Ahmet Kılıçparlar, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Karkamış Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Karkamış Belediye Başkan adayı Ahmet Kılıçparlar mali müşavirdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.