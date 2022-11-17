Ahmet Kaya'nın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi?

Bir döneme damgasını vurmuş sanatçı Ahmet Kayanın mezarı Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı çıkış ile, Sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesinin istemesi durumunda mezarını Türkiye'ye getireceklerini açıkladı. Peki, Ahmet kayanın mezarı Türkiye'ye getirilir mi? Ahmet Kayanın mezarı nerede? Ahmet kaya kimdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kaya ile ilgili yıllar önce yaptığı teklifi yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da Türkiye dönüşü öncesi yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa'da hayatını kaybeden Ahmet Kaya ile ilgili olarak "Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" açıklamasını yaptı. Peki, Ahmet kayanın mezarı Türkiye'ye getirilebilir mi? Ahmet Kayanın mezarı nerede, sanatçı Ahmet kaya kimdir? Detaylar haberimizde...

AHMET KAYA'NIN MEZARI NEREDE?

Tarzı ile özgün müzikte bir döneme damga vuran Ahmet Kaya Fransa'nın Paris Başkentindemüzik çalışması yaptığı sırada yaşamını yitirmişti. Kaya'nın mezarı da öldükten sonra Paris'te yaşadığı yerde ebediyete uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenmeyen bir çıkış yaparak, Sanatçı Ahmet Kaya'nın Fransa'da bulunan mezarını ailesinin müsaade etmesi halinde Türkiye'ye getirmek istediklerini söylemesi gündem oldu. Tartışmanın odağındaki sanatçı Ahmet Kayanın kabri Türkiye'ye getirilip getirmeyeceği önümüzdeki günlerde beli olacak.

AHMET KAYA KİMDİR?

Ahmet Kaya, 28 Ekim 1957'de Malatya'da, Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ile Erzurumlu bir Türk annenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 1978 yılında Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlenen Kaya'nın 1982 yılında Çiğdem adında kız çocuğu dünyaya geldi.

Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Fransa'nın Başkenti Paris'te Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Paris'te kaldığı evde, 16 Kasım 2000 de sabah saat altıda ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.