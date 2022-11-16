1957 yılında dünyaya gelen ve şarkıları ile birlikte birçok kişinin dikkatini çeken Ahmet Kaya ne zaman öldü? Sorusu, özellikle sevenleri tarafından sıklıkla merak ediliyor. Ahmet Kaya ne zaman öldü? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Ahmet Kaya ne zaman öldü? Ahmet Kaya ne zaman ne zaman, hangi tarihte öldü? Ahmet Kaya hangi yılda öldü?

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AHMET KAYA NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümde Karwan isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'de kaldığı evde, 16 Kasım 2000 de sabah saat altıda ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür.

AHMET KAYA'NIN ALBÜMLERİ:

1984: Ya Rıza Şimdi

1985: Ağlama Bebeğim

1985: Acılara Tutunmak

1986: An Gelir

1986: Şafak Türküsü

1987: Yorgun Demokrat

1988: Başkaldırıyorum

1989: Resitaller-1

1989: İyimser Bir Gül

1990: Resitaller-2

1990: Sevgi Duvarı

1991: Başım Belada

1992: Dokunma Yanarsın

1993: Tedirgin

1994: Koçero (Selda Bağcan ile)

1994: Şarkılarım Dağlara

1995: Beni Bul

1996: Yıldızlar ve Yakamoz

1998: Dosta Düşmana Karşı

2001: Hoşçakalın Gözüm