Ahmet Kaya ne zaman öldü? Ahmet Kaya ne zaman ne zaman, hangi tarihte öldü? Ahmet Kaya hangi yılda öldü?
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1957 yılında dünyaya gelen ve şarkıları ile birlikte birçok kişinin dikkatini çeken Ahmet Kaya ne zaman öldü? Sorusu, özellikle sevenleri tarafından sıklıkla merak ediliyor. Ahmet Kaya ne zaman öldü? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Ahmet Kaya ne zaman öldü? Ahmet Kaya ne zaman ne zaman, hangi tarihte öldü? Ahmet Kaya hangi yılda öldü?
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AHMET KAYA NE ZAMAN ÖLDÜ?
Ahmet Kaya, 2000 yılında Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken, Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümde Karwan isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'de kaldığı evde, 16 Kasım 2000 de sabah saat altıda ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür.
AHMET KAYA'NIN ALBÜMLERİ:
1984: Ya Rıza Şimdi
1985: Ağlama Bebeğim
1985: Acılara Tutunmak
1986: An Gelir
1986: Şafak Türküsü
1987: Yorgun Demokrat
1988: Başkaldırıyorum
1989: Resitaller-1
1989: İyimser Bir Gül
1990: Resitaller-2
1990: Sevgi Duvarı
1991: Başım Belada
1992: Dokunma Yanarsın
1993: Tedirgin
1994: Koçero (Selda Bağcan ile)
1994: Şarkılarım Dağlara
1995: Beni Bul
1996: Yıldızlar ve Yakamoz
1998: Dosta Düşmana Karşı
2001: Hoşçakalın Gözüm