Ahmet Kaya Kültür Merkezi nerede? Ahmet Kaya Kültür Merkezi Fransa'da mı, Türkiye'de mi?

Son zamanlarda meydana gelen olaylar sebebi ile birlikte birçok vatandaş tarafından Ahmet Kaya Kültür Merkezi nerede? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Ahmet Kaya Kültür Merkezi nerede? Ahmet Kaya Kültür Merkezi Fransa'da mı, Türkiye'de mi? Sorusu oluyor. Peki, Ahmet Kaya Kültür Merkezi nerede? Ahmet Kaya Kültür Merkezi Fransa'da mı, Türkiye'de mi?