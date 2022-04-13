Ahmet Kamil Erozan kimdir? Ahmet Kamil Erozan nereli, kaç yaşında? Ahmet Kamil Erozan biyografisi!

Ahmet Kamil Erozan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurucular Kurulunda yer aldığı İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesidir. Bursa 2.Bölge'den Milletvekili seçilmiştir, bu Bölge'de İYİ Parti 100.100 oy almıştır. Peki, Ahmet Kamil Erozan kimdir? Ahmet Kamil Erozan kaç yaşında, nereli? Ahmet Kamil Erozan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AHMET KAMİL EROZAN KİMDİR?

Ahmet Erozan (14 Mart 1950, Mudanya) Türk Büyükelçi, siyasetçi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1969 yılında Saint Joseph Lisesi'nden, 1973 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Demokrat Partili eski milletvekili ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Agah Erozan'ın oğludur.

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DİPLOMASİ HAYATI

Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 1986-1989 yıllarında NATO Genel Sekreterliği Siyasi İşler Bölümü'nde Siyasi Danışmanlık yaptı. 1991-1995 yıllarında Moskova Büyükelçiliği'nde Müsteşar ve Birinci Müsteşar, 1995-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Boru Hatları Daire Başkanı, 1997-1998 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Kafkaslar ve Slav Ülkeleri Genel Müdür Yardımcısı ve AGİT Minsk Grubu üyesi olarak görev yaptı, 1998'de Bosna-Hersek Büyükelçiliği'ne atandı ve 4 yıl bu görevde bulunduktan sonra 2002-2004 yılları arasında AGİT Taşkent Ofisi Başkanı oldu. 2004 yılında kısa süre Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttükten sonra 2004 yılında İdari İşlerden sorumlu Müsteşar yardımcılığına getirildi, 15 Aralık 2006'dan 31 Ekim 2011'e değin OECD Daimi Temsilciliği yaptı. Temmuz 2012'den itibaren 3 yıl, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Genel Sekreter Birinci Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

SİYASİ HAYATI

Kurucular Kurulunda yer aldığı İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesidir. Bursa 2.Bölge'den Milletvekili seçilmiştir, bu Bölge'de İYİ Parti 100.100 oy almıştır.

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