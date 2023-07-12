Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet İbanoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet İbanoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet İbanoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet İbanoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet İbanoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet İbanoğlu kimdir? Ahmet İbanoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet İbanoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AHMET İBANOĞLU KİMDİR?

Ahmet İbanoğlu, Denizli'de doğmuştur.İbanoğlu, Denizli Gençlik Spor ve İl Müdürü görevini uzun seneler boyunca yerine getirmiştir. 1981 yılında ise TFF'de görevine başlamıştır.

Güven tazeleyen TFF'de başkan Mehmet Büyükekşi, MHK'nin başına Ahmet İbanoğlu'nu getiriyor. İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.

EKİBİNİ BELİRLEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanı olarak Ahmet İbanoğlu'nu atayacak. İbanoğlu'nun ekibini belirleyerek hafta sonuna kadar Büyükekşi'ye sunacağı belirtildi.

MHK'DE GÖREV ALDI

Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu, Sabri Çelik ve Lale Orta'nın başkanlığını yaptığı MHK'lerde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi olarak görev almıştı.