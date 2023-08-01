Ahmet Hamdi Topal kimdir? Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kaç yaşında, nereli? Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Ahmet Hamdi Topal kimdir? Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Ahmet Hamdi Topal kimdir? Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal kimdir, hayatı!

AHMET HAMDİ TOPAL KİMDİR? PROF. DR. AHMET HAMDİ TOPAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; 1974 yılında Giresun İli Eynesil İlçesinde doğdu. Ahmet Hamdi Topal; Uzun yıllar terzicilik yapan Emekli terzi Mustafa Topal'ın oğludur.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 1996 yılında tamamlamasının ardından yüksek lisans öğrenimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini de 2004 yılında Ankara Üniversitesi'nde yılında tamamladı.

2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanını aldı.

Meslek hayatında sırasıyla Ankara Üniversitesi, (1999-2004), Karadeniz Teknik Üniversitesi (2004-2012), Medipol Üniversitesi'nde (2012-2019) görev alan 24.05.2019 tarihinden itibaren Kastamonu Üniversitesi Rektörü olarak vazife yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın uluslararası güvenlik, terörizm, kuvvet kullanma, bireylerin cezai sorumluluğu ve uluslararası suçlar, göç ve mülteci sorunları başta olmak üzere uluslararası hukukun farklı alanlarında yayımlanmış çalışmaları da bulunmaktadır. Evli olan Topal iki çocuk babasıdır.