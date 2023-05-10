Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı? Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
AHMET HAMDİ ÇAMLI ADAY MI?
Ahmet Hamdi Çamlı YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.