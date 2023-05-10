Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ahmet Hamdi Çamlı aday mı? 2023 Ahmet Hamdi Çamlı milletvekili adayı mı? İşte detaylar...