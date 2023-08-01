Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Amasya Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Ahmet Hakkı Turabi kimdir? Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi kaç yaşında, nereli? Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi kimdir, hayatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. AmasyaÜniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Ahmet Hakkı Turabi kimdir? Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi kaç yaşında, nereli? Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi kimdir, hayatı!

AHMET HAKKI TURABİ KİMDİR? PROF. DR. AHMET HAKKI TURABİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1969 tarihinde Gümüşhacıköy/Amasya'da doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Müzik eğitimini fakültedeki müzik derslerinin yanı sıra İleri Türk Musikisi Konservatuarı ve özel hocalardan aldı. 1993- 1994 yıllarında Ürdün Üniversitesi'nde Arapça eğitimi aldı ve Arap Müziği üzerinde çalışmalar yaptı. 1996'da "el-Kindî'nin Mûsikî Risâleleri" isimli tezle yüksek lisans; 2002'de "İbn Sînâ'nın Kitâbü'ş-Şifâ'sında Mûsikî" (İbn Sînâ Mûsikî, Litera Yayıncılık, İstanbul 2004) isimli tezle doktora; 2006'da "Gevrekzâde Hâfız Hasan Efendi ve Musiki Risalesi" (Rağbet Yayınları, İstanbul 2005) isimli çalışmasıyla doçentlik derecesi aldı. "Sivâsî İlâhiler" (Sivas, 2010) ve "Niyâzî İlâhiler" (Malatya, 2011) isimli araştırmaları yayımlandı. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nde maddeleri bulunan araştırmacının, ilk dönem İslâm dünyasındaki müzik faaliyetleriyle ilgili yayınları mevcuttur. Kendi bestelerinden oluşan ilahileri seslendirdiği "Turabi İlahiler" (İstanbul 2011) isimli albümü vardır. Ses ve kanun sanatçısı olarak yurtiçi ve yurtdışında birçok icralara katılmıştır. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Korosu'nun şefi olarak topluluğun icralarını yönetmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.