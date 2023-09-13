Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ahmet Hakan Örge hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ahmet Hakan Örge'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ahmet Hakan Örge kimdir? Gizem Örge'nin abisi kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ahmet Hakan Örge hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ahmet Hakan Örge'nın hayatını araştırıyor. Peki, Ahmet Hakan Örge kimdir? Gizem Örge'nin abisi kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

AHMET HAKAN ÖRGE KİMDİR?

18 Ekim 1985 yılında doğmuştur. Oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen isim çeşitli projelerde yer aldı. 2015 yılında "Milat" dizisi ile kariyerine atıldı. Örge, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde de "Seçkin" rolü ile ekranlara geldi.