Ahmet Hakan neyi beğendi? Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir? - Haberler

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Ahmet Hakan neyi beğendi? Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir?

Ahmet Hakan neyi beğendi? Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir?

Gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medyada fena yakalandı. Hakan, Twitter hesabından cinsel içerikli bir videoyu beğendi. Peki, Ahmet Hakan neyi beğendi? Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir?

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Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli bir videoyu beğendi. Durumun fark edilmesi üzerine beğenisini geri çekti. Sosyal medyada gündem olan gelişme sonrası Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir, Ahmet Hakan neyi beğendi?

AHMET HAKAN TWİTTER BEĞENİ OLAYI NEDİR?

Olayın fark edilmesi üzerine beğenisini kaldıran Hakan, hesabını gizledi. Olayın ardından Ahmet Hakan Twitter'da gündem oldu.

Birçok kullanıcı Ahmet Hakan etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

Ahmet Hakan neyi beğendi? Ahmet Hakan Twitter beğeni olayı nedir?

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