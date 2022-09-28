Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında gazeteci Ahmet Hakan geliyor. Peki, Ahmet Hakan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi kanalda çalışıyor? Ahmet Hakan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ahmet Hakan Coşkun, Türk gazeteci ve televizyoncudur. Ahmet Hakan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? CNN Türk sunucusu ve Gazeteci Ahmet Hakan kimdir? Hayatı ve biyografisi sizlerle...

AHMET HAKAN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun (d. 11 Ağustos 1967, Sorgun), Türk gazeteci ve televizyoncudur. Hürriyet gazetesinde köşe yazısı yazmakta, CNN Türk kanalında ise Tarafsız Bölge adlı programı sunmaktadır. 6 Kasım 2019 tarihi itibaren Hürriyet genel yayın yönetmenliğini de yapmaktadır.

Ahmet Hakan doğum tarihi : 11 Ağustos 1967

Ahmet Hakan kaç yaşında : 55 yaşında

Ahmet Hakan nereli : Yozgat

Ahmet Hakan mesleği ne : Gazeteci, Yazar, muhabir, Televizyon sunucusu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam-hatip lisesinden mezun oldu. Bir süre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam etti. Sonra İstanbul'a geldi, bir süre de burada okudu. Bir müddet Büyükçekmece'de yayımlanan "Hürbakış" adlı gazetede çalıştı.

Üniversitedeyken hikâyeler yazardı; birkaçı Yedi İklim dergisinde yayınlanmıştı. 1993-1994 yıllarında ancorhman olarak TGRT Ana haber'>Haber'i sundu. Kanal 7 kurulurken genel müdür Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1994-2005 arasında Kanal 7 haber müdürlüğünü ve Kanal 7 Haber bülteninin sunuculuğunu üstlendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını hazırladı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2005'tr Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak'ta başladı. Daha sonra, Sabah'ta çalıştı ve şu anda Hürriyet'te yazıyor. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D Haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde Tarafsız Bölge programıyla En İyi Haber Programı ödülü aldı. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde yine aynı programla ödül aldı.

Çalıştığı TV kanalları:

1993–1994: TGRT

1994–2004: Kanal 7

2005–günümüz: CNN Türk

2017–2018: Kanal D

Kitapları:

Deneme

1997: Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek (Birey Yayınları)

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