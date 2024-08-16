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Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu'nun kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Hacımüftüoğlu'nun yaşını ve detaylı biyografisini içeren bilgiler araştırılmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli?

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 26 Eylül 1975 senesinde Trabzon Çaykara'da dünyaya geldi. Aynı sene ailesiyle Erzurum'a yerleşti. Erzurum'da İlk, orta (Anadolu Lisesi) ve lise (Erzurum Fen) eğitimini gören Hacımüftüoğlu, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Fakültesinde 1999 senesinde tamamladı.

Ardından tıpta uzmanlık sınavına giren Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimini 2003 yılında bitirdi. 2003 yılında Yardımcı Doçent, 2007'de Doçent ve Şubat 2013 tarihinde Profesör oldu.

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KARİYERİ

2005 yılında TÜBİTAK desteği ile gittiği Amerika Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kentucky Üniversitesi Sensör Teknoloji Merkezlerinde, kendi planladığı projesinde 1,5 (bir buçuk) yıl çalıştı. 2008 yılında beyin nörotransmitter ölçümü yapabilen Türkiye'deki ilk, Avrupa'daki ikinci "İn vivo voltametri ve beyin sensor laboratuvarı" nı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda kurdu. Birer yıl arayla düzenlediği 3 kursla, 78 bilim insanının bu yeni tekniği öğrenmesini sağladı. Bu dönemde iki TÜBİTAK projesini sonuçlandırdı.

Çeşitli bilimsel kuruluşlardan ve kongrelerden alınmış ödülleri, yayınlanmış 494 adet bilimsel çalışması, 2630 atıfı, 78 projesi, aldığı 22 adet patenti ve etken maddesi Türkiye'ye ait olan ülkemizin ilk ilaç patent başvurusu bulunmakta.

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğini sürdürmekteyken, Atatürk Üniversitesi rektörü olarak görevlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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