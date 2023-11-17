Gastronomi dünyasının yakından tanıdığı Ahmet Güzelyağdöken, bu hafta MastrChef'e konuk oldu ve ikram edilen yemekleri yorumladı. Peki, Ahmet Güzelyağdöken kimdir? Ahmet Güzelyağdöken kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Masterchef All Star, bugün Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Ahmet Güzelyağdöken'ı misafir etti. Peki, Ahmet Güzelyağdöken kimdir?Ahmet Güzelyağdöken kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte detaylar…

AHMET GÜZELYAĞDÖKEN KİMDİR?

Çocukluğunda yağcılık ve peynircilik yapan bir aile kültürü içerisinde büyüdü, iyi yemek yapan bir annenin öğretilerinden feyz aldı…

Haliyle bugün yerel, Annesel ve evsel ege mutfağı konusunda ciddi bir taraf olma iddiasında..

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak sanatları Bölümünde Yerel Batı Ege mutfağı konusunda dersler veriyor, İzmir Gourmet Guide dergisinin Editörlüğü, gastronomi danışmanlığı yapıyor ve izmir ve çevresine ait kıymetli restoran ve lokantalar üzerine yazılar yazıyor videolar çekerek kayıt altına alıyor, derginin bir adım öne çıkanlar ödül bölümünün başkanlığını yapıyor.

Çeşitli dergi gazete ve mecmualarda gastronomi ve yemek kültürü üzerine yazılar yazıyor bazen tv programlarında yer alıyor.

Yurt içi ve yurtdışında yemek ile ilgili festivallere katılıyor ve bu konuda danışmanlık, organizatörlük ile konsept yönetimi yapıyor.

Kendi açtığı Balmumu dükkan lokantasında biriktirdiklerini hayata geçiriyor ve kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerin korunması içi çabalarını sürdürüyor….

Kaynak: izmirgastrofest.com.tr