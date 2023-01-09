Ahmet Güneştekin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Güneştekin'in hayatı ve biyografisi!

Ahmet Güneştekin'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Ahmet Güneştekin kimdir, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, çocukları kimdir? Ahmet Güneştekin'in biyografisi haberimizde...

AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Ahmet Güneştekin, çalışmaları resim, kavramsal sanat ve heykel yapımını kapsayan görsel sanatçıdır.

Ahmet Güneştekin doğum tarihi : 22 Aralık 1966

Ahmet Güneştekin kaç yaşında : 56 yaşında

Ahmet Güneştekin nereli : Batman

Ahmet Güneştekin mesleği ne : Güzel Sanatlar Sanatçısı, Resim, Sanat, Heykel

Ahmet Güneştekin (22 Aralık 1966 doğumlu), çalışmaları resim, kavramsal sanat ve konstrüksiyon heykeli kapsayan bir görsel sanatçıdır. Kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı olan Ahmet Güneştekin için sanat, onu çocukluğundan beri harekete geçiren bir tutkudur. 1991 yılında Batman'dan ayrılarak İstanbul'a geldi ancak 2000'li yılların başında kendi tarzını bulması için birkaç yıl beklemesi gerekti. Daha sonra, kendisini bir "anlatısal soyutlama"ya sokmak için figüratifi terk etti. Bu tür bir üretim, yöresel bir sanatın hatırası, halı, kandil, Osmanlı bakır eşyası gibi geometrinin başat güç olduğu motiflerin hafızasıyla yüklüdür.