Dilan Polat ve Engin Polat'la birlikte tutuklanan 14 kişi arasında bulunan avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek savcıya ifade verdi. Gün'ün ifadesinde sahte faturalar ve Polat ailesinin örgüt içindeki yerleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi. Polat ailesinin hem avukatlığını yapıp hem de muhasebe işlerine bakan Ahmet Gün, soruşturmanın en kritik isimlerinden birisi. Ahmet Gün kimdir? Dilan Polat davası itirafçı Ahmet Gün kimdir?

DİLAN POLAT DAVASI İTİRAFÇI AHMET GÜN KİMDİR?

Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.

Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.