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Ahmet Gümen kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Ahmet Gümen kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

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Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Ahmet Gümen ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Gümen kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Ahmet Gümen ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Peki, Ahmet Gümen kimdir, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

AHMET GÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

1972 yılında Burdur'da doğan Gümen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1994 (Mezuniyet)University of Wisconsin-Madison (USA), 2003 (Doktora) Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2006 (Doç.Dr.) Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2012 (Prof.Dr.) okullarını bitirdi.

UZMANLIK ALANLARI:

Ovaryum kistleri, folliküler dinamik, sinkronizasyon protokolleri

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı Ahmet Gümen Gündem Politika Güncel Haberler

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