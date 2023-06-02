Ahmet Fethan Baykoç kimdir? Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç kaç yaşında, nereli? Ahmet Fethan Baykoç hayatı ve biyografisi!

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AHMET FETHAN BAYKOÇ KİMDİR?

1987Ankara doğumlu olan Ahmet Fethan Baykoç evli ve 2 çocuk babasıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans mezunu olup, Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisidir. 2005 yılından beri aile şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yapan Ahmet Fethan Baykoç,siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kollarında başlamış, sırasıyla AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Ak Parti Ankara Ana Kademe İl Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Ana Kademe Teşkilat Başkanlığına bağlı İl Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Mevcutta ise Ak Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.