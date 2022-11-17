Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partide? DEVA kurucu üyesi Ahmet Faruk Ünsal'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Faruk Ünsal geliyor. Peki, Ahmet Faruk Ünsal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç, mesleği ne, hangi partide? Ahmet Faruk Ünsal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

DEVA partisi kurucu üyelerinden olan Ahmet Faruk Ünsal kimdir merak ediliyor. Peki, Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Faruk Ünsal'ın hayatı ve biyografisi nedir? Ahmet Faruk Ünsal hangi partili? Ahmet Faruk Ünsal hangi partinin kurucu üyesidir? İşte detaylar...

AHMET FARUK ÜNSAL KİMDİR?

Ahmet Faruk Ünsal (d. 1963, Diyarbakır), mühendis, siyasetçi ve eski MAZLUMDER genel başkanı.

Ahmet Faruk Ünsal doğum tarihi : 1963

Ahmet Faruk Ünsal kaç yaşında : 59 yaşında

Ahmet Faruk Ünsal nereli : Diyarbakır

Ahmet Faruk Ünsal mesleği ne : Mühendis, Siyasetçi, DEVA kurucu üyesi

1963 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, MSP'den 15. ve 16. dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış olan Abdurrahman Ünsal'dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümünden 1986 Yılında mezun olmuştur.TAİ uçak sanayinde makine mühendisi olarak görev yapmıştır. Fatma Bostan Ünsal ile evlidir.

2002 seçimlerinde AK Parti'den 22. dönem Adıyaman milletvekili seçildi. 2009 yılından 2016 yılına kadar MAZLUMDER'in genel başkanlığını yapmıştır.24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde Saadet Partisi'nin 27. Dönem Gaziantep Milletvekili adayı oldu. Ahmet Faruk Ünsal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde SP Adıyaman Belediye Başkan Adayı oldu.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.