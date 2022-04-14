Ahmet Kuran kimdir? Avukat Ahmet Faruk Kuran kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Kuran biyografisi!

Ahmet Faruk Kuran kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Esra Erol'da programına katılan Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami kuran çiftinin 2 çocuğundan biridir. Peki, Avukat Ahmet Faruk Kuran kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Kuran ne iş yapmaktadır? Ahmet Faruk Kuran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AHMET FARUK KURAN KİMDİR?

Esra Erol'da programına katılan Ahmet Faruk Kuran, Hülya ve Selami kuran çiftinin 2 çocuğundan biridir. Zeynep Kuran isminde bir kız kardeşi bulunan Ahmet Faruk Kuran avukatlık yapmaktadır. Ayrıca Ahmet Kuran Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Gençlik Kolları Genel Sekreterliğini yapmaktadır. Ahmet Kuran sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Ahmet Kuran'ın twitter adresi @AvAhmetKuran olarak takip edilebilir.

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli.

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor.