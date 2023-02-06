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Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Eyüp Türkaslan hangi takımda oynuyor?

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Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Eyüp Türkaslan hangi takımda oynuyor?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Eyüp Türkaslan hangi takımda oynuyor? merak ediliyor.

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Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Eyüp Türkaslan hangi takımda oynuyor? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Ahmet Eyüp Türkaslan 11 Eylül 1994 doğumlu kaleci pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor kulübünde oynadı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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