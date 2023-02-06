Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Ahmet Eyüp Türkaslan kaç yaşında, aslen nereli? Hangi takımda ve mevkide oynuyor? merak ediliyor.