Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

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TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?