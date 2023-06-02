Ahmet Eşref Fakıbaba yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?
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28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?
Şanlıurfa / Birecik - 1951, Ali, Rızkiye.
Tıp Doktoru, Genel Cerrahi Uzmanı; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisas yaptı. Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik Devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. 2 dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
25 ve 26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 65. Hükûmette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babasıdır.