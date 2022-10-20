Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Ahmet Eşref Fakıbaba istifa mı etti?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifa ettiğini duyurduğu sosyal medya paylaşımının üzerine vatandaşlar Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? sorusunu merak etti. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın neden istifa ettiği merak ediliyor. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba istifa mı etti? Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? İşte merak edilenler...

Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? sorusu merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden istifa ettiğini vatandaşlara duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasının sebebi aratılıyor. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında merak edilenler var. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba istifa mı etti? Ahmet Eşref Fakıbaba neden istifa etti? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

AHMET EŞREF FAKIBABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"AHLAKİ ANLAYIŞIMA UYMAYAN KİŞİLERLE BİRLİKTE OLMAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. " dedi.

"HEMŞEHRİLERİME SAYGISIZLIK OLMASIN DİYE VEKİLLİKTEN İSTİFA EDİYORUM"

Fakıbaba açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

AHMET FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba (d. 16 Aralık 1951, Birecik), Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk siyasetçi ve Eski Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı. Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğmuştur. Birecik Lisesinden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında doktor olarak mezun oldu.Ahmet Eşref Fakıbaba, 1982 yılırdım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un parti'den ayrılış nedenini göstererek parti'den istifa etmiştir. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde beledevam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır. 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirilmişti. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ahmet Eşref Fakıbaba, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın sosyal medyadaki paylaşımı ise şöyle oldu;