Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Ahmet Eşref Fakıbaba geliyor. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Eşref Fakıbaba'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba (d. 16 Aralık 1951, Birecik), Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katılmıştır. 20 Ekim 2022'de hem milletvekilliğinden, hem parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Ahmet Eşref Fakıbaba doğum tarihi : 16 Aralık 1951

Ahmet Eşref Fakıbaba kaç yaşında : 70 yaşında

Ahmet Eşref Fakıbaba nereli : Şanlıurfa (Birecik)

Ahmet Eşref Fakıbaba mesleği ne : Siyasetçi (eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı)

Birecik Lisesi'nden mezun olup Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini bitirdi. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1997'de Fırat adlı dizide rol aldı. 1994-2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Partiden belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. 20 Ekim 2022'de milletvekilliğinden ve AK Partiden istifa ettiğini ve İYİ Partiye geçeceğini duyurdu.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.