Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Eşref Fakıbaba hayatı!

AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında merak edilenleri Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Başlığı altında haberimizde yer verdik. İşte, Ahmet Eşref Fakıbaba kim? Ahmet Eşref Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Yanıtı...

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? AK Parti üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklayan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında merak edilenleri Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Başlığı altında haberimizde yer verdik. İşte, Ahmet Eşref Fakıbaba kim? Ahmet Eşref Fakıbaba nereli, kaç yaşında? Yanıtı haberimizde...

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba16 Aralık 1951, Birecik doğumlu Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katılmıştır.

Birecik Lisesi'nden mezun olup Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini bitirdi. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. İki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu. 1997'de Fırat adlı dizide rol aldı. 1994-2004 yılları arasında on bir yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.