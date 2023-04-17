Şanlıurfa'nın Eski Belediye Başkanı ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partiden, nereden aday? Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlurfa'dan mı Ankara'dan mı aday?

Ahmet Eşref Fakıbaba nereden aday, kaçıncı sıradan aday? Şanlıurfa'nın Eski Belediye Başkanı ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır. Peki, Ahmet Eşref Fakıbaba hangi partiden, nereden aday? Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlurfa'dan mı Ankara'dan mı aday? Detaylar...

AHMET EŞREF FAKIBABA HANGİ PARTİDEN, NEREDEN ADAY?

Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'den Ankara 1. bölge 2. sıradan milletvekili adayıdır.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba 16 Aralık 1951, Birecik doğumlu Türk doktor ve siyasetçidir. Şanlıurfa'nın Eski Belediye Başkanı ve milletvekilidir. 2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır.

Manifaturacı bir babanın beş çocuğunun en küçüğü olarak Şanlıurfa, Birecik'de doğdu. Birecik Lisesinden mezun oldu. Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında lisans öğrenimini tamamladı.

1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesi'nde göreve başladı, iki yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesi'ne geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesi'ne tayin oldu ve burada 11 yıl boyunca başhekim olarak çalıştı.